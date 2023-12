Sesta Municipalità e Consolato del Benin, progetti per l'integrazione e la cooperazione

Cooperazione internazionale, tutela della diversità, inclusione e pari opportunità.

«Abbiamo lavorato per non lasciare indietro nessuno». Sono queste le tematiche al centro delle iniziative messe in campo dall’ Assessore della VI municipalità Mariarca Viscovo impegnata nel progetto “Uno Zaino per tutti”, promosso dal Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli (il console è Giuseppe Gambardella) con l’ Istituto I.P.S.E.O.A Cavalcanti e l’Istituto Comprensivo 49° Toti Borsi-Giurleo. Un progetto nato con l’obiettivo di sostenere l’educazione dei piccoli studenti beninesi grazie alla raccolta di materiale scolastico e di cancelleria. Sulla scorta di tali valori, sono state favorite tante altre azioni con i giovani, attraverso percorsi in continua evoluzione che traggono origine dall’ascolto attivo e dalla cultura formativa: “Staffetta dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” , “Consiglio Junior” e “Progetto Day – Democratic Activation of Youth”. Molteplici anche le attività legate all’empowerment femminile con uno sguardo all’Internazionalizzazione, come la promozione del progetto di diffusione del burro di Karitè per sostenere la crescita economica delle donne in Africa.

«Abbiamo il dovere di creare opportunità per tenere i riflettori costantemente accesi e non assistere più passivamente a questa spirale di violenza. Gennaro Cavallaro, ha fortemente voluto questo importante momento di condivisione e sensibilizzazione sociale, con il coinvolgimento diretto di tutte le scuole secondarie di secondo grado , associazioni, Consulta degli immigrati, forze dell’ordine e professionisti. All’iniziativa è arrivata anche una donazione del centro odontoiatrico Scapolatello insieme ad un buffet di dolci “creativi” offerto dagli studenti del Cavalcanti che hanno richiamato il tema dell’antiviolenza, per questo denominati “Scarpette Rosse”.