Cresce la preoccupazione in città per l’escalation di furti in abitazioni che da giorni interessa soprattutto le zone periferiche di Cava de’ Tirreni. Nelle scorse ore, anche alla luce di quanto accaduto nella serata di mercoledì, il sindaco Vincenzo Servalli ha chiesto al prefetto di Salerno, Francesco Esposito, la convocazione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La decisione di chiedere unè stata condivisa da tutti i gruppi consiliari. I furti in appartamenti ed attività commerciali da diverse settimane stanno creando un clima ditra i cittadini, ormai esasperati. «L’allarme generato in seguito ai numerosi episodi di furti - spiega il primo cittadino- mi fa ritenere opportuno rappresentare al prefetto la situazione determinatasi in città per valutare l’adozione dirispetto a quelle già assunte, volte a». Già la scorsa settimana da palazzo di città è stato chiesto un incremento i uomini e forze sul territorio cavese per cercare di contrastare il fenomeno. Nei giorni scorsi anche le forze politichehanno fatto sentire la voce in merito allache sta interessando in particolar modo le frazioni, oltre ad alcuni furti verificatisi in

Già martedì scorso i tre consiglieri comunali del movimento civico Siamo Cavesi, Raffaele Giordano, Marcello Murolo e Vincenzo Passa, e dal coordinatore cittadino del Movimento Vincenzo Lamberti, inviarono una pec al prefetto invitandolo ad assumere iniziative forti e concrete per contrastare il fenomeno dei furti. Il movimento politico de La Fratellanza invece ritiene importante dare inizio a una campagna che promuova la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra cittadini e la cooperazione con le forze di Polizia con il controllo di vicinato, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone. Intanto i cittadini hanno intensificato l’attività di prevenzione e controllo sul territorio.

«Stiamo organizzando e coordinando gruppi di volontari disarmati di avvistamento e controllo antifurti nelle abitazioni anche con cani al guinzaglio da utilizzare solo ed esclusivamente per uso personale e mai di attacco - ha spiegato Alfonso Senatore, coordinatore regionale di Meridione Nazionale ed ex assessore alla sicurezza - Il compito di questi gruppi è soltanto quello di collaborare con le forze dell’ordine deputate a tele computi e distogliere questi malfattori dal compiere e portare a temine il loro disegno criminoso attualmente in atto».