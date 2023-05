Università Parthenope di Napoli, a Panos Pardalos il dottorato di ricerca in Economia, statistica e sostenibilità

L’università degli studi di Napoli “Parthenope” ha conferito oggi il dottorato di ricerca in “Economia, statistica e sostenibilità” al professor Panos M. Pardalos, distinguished professor e Paul and Heidi Brown preeminent professor al dipartimento di Industrial and systems engineering dell’università della Florida e direttore del “Center for Applied Optimization”.

«Poter conferire oggi ad un’alta personalità della comunità scientifica questo titolo – ha sottolineato il rettore Antonio Garofalo nei suoi saluti istituzionali – è motivo di orgoglio per il nostro Ateneo. I temi di ricerca a cui il professor Pardalos ha rivolto la sua attività di studi dimostrano il suo impegno a contribuire con gli strumenti della matematica allo sviluppo di settori della società sempre più rilevanti che hanno numerosi punti in comune con le linee di ricerca affrontate dal nostro Ateneo e che caratterizzano il dottorato di ricerca in Economia, statistica e sostenibilità».

«Ricevere il dottorato è un grande onore per me – ha dichiarato il professor Pardalos - L'Università Parthenope in Italia e in Europa ha una solida reputazione accademica e si distingue per la dedizione all'innovazione e alla ricerca. L’Ateneo è sede di diversi dipartimenti nei quali si svolge una intensa attività di ricerca su una vasta gamma di temi, tra i quali l'energia, la biotecnologia, l'economia, il diritto e l'ambiente. Ho avuto il piacere di collaborare con docenti e studenti di dottorato della Parthenope, alcuni hanno anche svolto periodi di studio presso il Center of Applied Optimization dell'università della Florida».

Nella sua Laudatio il professor Francesco Busato, coordinatore del dottorato di ricerca in Economia, statistica e sostenibilità – ha sottolineato il contributo fondamentale dato dallo scienziato nei settori del controllo dell’impatto ambientale, della gestione del mercato dell’energia e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la sostenibilità del pianeta. La professoressa Francesca Perla, ordinaria di Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, ha infine motivato il conferimento del dottorato di ricerca al professor Pardalos, «con il quale – ha sottolineato – condivido la stessa passione per le applicazioni della matematica, e, più recentemente, dell'intelligenza artificiale, a problemi reali di economia e finanza, oltre ad avere un lungo rapporto di amicizia, stima e collaborazione».

Il professor Panos Pardalos, nella sua lectio magistralis, ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza artificiale e l’aiuto che può dare alla sostenibilità ambientale. «Un esempio – ha spiegato il professore - sono gli algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano i dati da una varietà di fonti, come sensori, stazioni meteorologiche, ecc., per ottimizzare l'utilizzo delle risorse di energia, acqua e terra, oltre a ridurre gli sprechi. Le smart grid alimentate dall'intelligenza artificiale, ad esempio, possono bilanciare l'offerta e la domanda di elettricità in tempo reale, con conseguente riduzione delle emissioni di carbonio e dei costi».

«Inoltre - ha proseguito Pardalos - l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per monitorare l'ambiente esaminando i dati provenienti da varie fonti come immagini satellitari, dati sulla qualità dell'aria e dell'acqua per anticipare problemi ambientali come la deforestazione, gli incendi o l'inquinamento dell'acqua. Un altro ambito in cui l'intelligenza artificiale fornisce strumenti rilevanti è quello delle pratiche agricole sostenibili. Gli algoritmi di intelligenza artificiale consentono di analizzare i dati delle colture per determinare i tempi ottimali di semina e raccolta, ridurre il consumo di acqua e migliorare la resa delle colture. Inoltre, l'intelligenza artificiale può rilevare precocemente malattie e parassiti, con conseguente miglioramento delle misure di prevenzione e controllo. Ad esempio, i dati satellitari sono stati utilizzati per rilevare i cambiamenti nella clorofilla nelle piante e nelle alghe nel mare, che è essenziale nella catena alimentare».

Il professor Panos M. Pardalos ha svolto attività di ricerca e realizzato applicazioni e brevetti nei campi della Global Optimization, del Mathematical Modeling, e delle Data Sciences. È riconosciuto caposcuola a livello internazionale: trentesimo nella classifica dei World’s Best Mathematics Scientists, tra i “100 top scientists” di Computer Science, membro di prestigiose accademie, editor di prestigiose riviste, direttore di rilevanti programmi e prestigiosi centri di ricerca. Nella sua vasta produzione – più di 500 articoli su riviste, circa 200 contributi in volumi, 20 libri di risonanza internazionale (tra cui risalta l’Enciclopedia dell’ottimizzazione) – si trovano contributi fondamentali anche sui temi del controllo dell’impatto ambientale, della gestione del mercato dell’energia e dell’intelligenza artificiale. Preziosa è stata l’attività didattica con effetti di diffusione culturale: suoi sessanta studenti di dottorato svolgono attività di docenza universitaria in varie parti del mondo.