Preghiera alla regina del Rosario, centinaia di fedeli a Pompei nonostante il caldo e le regole anti-Covid

Il caldo non ferma la fede. La preghiera alla regina del Rosario è più forte e gli anziani, tantissimi, nonostante le temperature roventi, di una afosa domenica pomeriggio, aspettano in fila, pazienti e rispettosi delle regole sanitarie, il loro turno per entrate in Santuario. A disciplinare la fila, e a garantire il rispetto del protocollo anti-Covid, ci pensano i volontari dell'associazione nazionale carabinieri gruppo di fatto del Santuario di Pompei.