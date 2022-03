Teatro Mercadante di Napoli, Manfredi: «Nomina De Raho è una bella notizia»

«È un notizia molto bella per la città». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con i giornalisti a margine dell'avvio del torneo di calcio allo stadio di Barra ha commentato la nomina dell'ex procuratore nazionale antimafia, il magistrato napoletano Federico Cafiero De Raho, quale rappresentante del ministero della Cultura nel Consiglio d'amministrazione del teatro Mercadante di Napoli.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÀ Cultura a Napoli, ecco i tre saggi di Manfredi. E Cafiero De Raho va... LA SVOLTA Campania festival al posto di Scabec: nasce una nuova fiera della... LA CULTURA Il Dantedì torna a Napoli: a Palazzo Reale e al Mann due...

«La sua disponibilità a impegnarsi per il Mercadante rappresenta sicuramente una opportunità», ha proseguito il sindaco. Un teatro che, a giudizio del primo cittadino «è una delle grandi risorse della città sui cui il Comune viole investire per creare non solo condizioni di sviluppo culturale ma anche ampliamento dell'offerta e delle opportunità per le produzioni napoletane». «Sono molto lieto della disponibilità del dottor Cafiero De Raho per la città di Napoli», ha concluso Manfredi.