«Chi mette le bombe non è un napoletano», l'ultima intervista del Mattino a Luciano De Crescenzo

Giovedì 18 Luglio 2019, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2019 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproponiamo l'ultima intervista a Luciano De Crescenzo per «Il Mattino» apparsa il 22 gennaio 2019.«Napoli negli ultimi anni è molto migliorata, basti pensare ai tanti turisti che la affollano e agli alberghi sempre pieni. Ciononostante, il suo problema è ancora oggi la criminalità, che ne rallenta la crescita, limitando le iniziative di alcuni imprenditori, proprio come è accaduto alla pizzeria Sorbillo».Luciano De Crescenzo, ingegnere, filosofo, scrittore e autore di best-seller, nato a Santa Lucia e cittadino del mondo, conosce la città come pochi. Nei suoi libri tradotti in una ventina di lingue e venduti in milioni di copie ne ha raccontato pregi e difetti. E nel più famoso, «Così parlò Bellavista», diventato prima un film di culto e ora uno spettacolo che Geppy Gleijeses sta portando con successo in teatro, il protagonista, il professor Bellavista appunto, finisce per trovarsi faccia a faccia con un emissario del racket.«Sicuramente, e spiego il perché. Secondo il filosofo Rousseau, l’uomo per sua natura nasce buono, è la società a renderlo cattivo. Per Biante da Priene, invece, la maggioranza degli uomini è cattiva. Io, in base alla mia esperienza, mi sento più vicino a Briante, ma correggo questo giudizio rifacendomi al mio amato Eraclito, per il quale molti uomini non sono cattivi, ma stupidi. Dunque, se analizziamo con attenzione certe cose che avvengono, ci accorgiamo che non sono altro che fenomeni di stupidità. Chi mette una bomba in una stradina del centro storico di Napoli, rischiando di uccidere persone innocenti, prima di essere cattivo è stupido, e la stupidità è figlia dell’ignoranza. La criminalità insomma è nemica della cultura».«Ci sono due mondi, uno di libertà e uno d’amore, ed entrambi hanno dei vantaggi e degli svantaggi. Nel primo c’è ordine, legalità, ma anche più solitudine. Il secondo invece è caratterizzato dal calore umano, ma anche dal caos. Ecco, Napoli può essere considerata ancora oggi la capitale del mondo d’amore, e non deve assolutamente perdere quel calore umano che la caratterizza. Ciononostante, deve anche impegnarsi a diventare una città più vivibile e garantire la legalità ai suoi cittadini».«Serve ritrovare il senso dell’agorà, la capacità del vivere insieme, di stare in piazza e parlare, perché il confronto incentiva la creatività che si sviluppa sempre per contagio».«Quando ero giovanotto, negli anni ‘40, anno più anno meno, i poveri erano rassegnati ad essere poveri. Al massimo si arrabattavano per fare la spesa, ma non sentivano l’esigenza dell’ultimo modello di cellulare, o delle vacanze e degli abiti firmati. Oggi non è più così. Se, infatti, chiedessi a un ragazzo una cosa del tipo: “Sei disposto a morire un anno prima se ti do in cambio un milione di euro?”, lui probabilmente risponderebbe subito sì. Se lo chiedessi a un ottantenne, la risposta invece sarebbe di sicuro negativa. Questo perché, mano a mano che uno vive, l’importanza del Tempo e dell’Essere cresce, quella dell’Avere diminuisce. Dunque, la cultura mi sembra l’unica strada per contrastare non solo i nuovi criminali, ma anche chi li arruola. Una persona contagiata dal virus della cultura non può diventare un camorrista, perché sente continuamente il bisogno di migliorarsi. Bisogna ricominciare dalle nuove generazioni, insegnare la convivenza, il rispetto reciproco, il senso civico. Del resto, pensandoci bene, è la cultura a renderci migliori, non certo i soldi».«Credo dipenda dalla nuova smania che accomuna i più, ovvero quella del condividere sui social network».«Non credo esistano due città, ma semplicemente due facce della stessa medaglia. Napoli, come altri luoghi del mondo, ha pregi e difetti. I napoletani veri sono quelli che la amano. I criminali invece, è come se facessero parte dell’ennesimo esercito invasore, quindi non possono essere considerati napoletani».«Vede, è tutta una questione di prospettive. Napoli è una realtà molto complessa, qualsiasi cosa si dica, può essere giusta o sbagliata allo stesso tempo. Se non ci fosse la criminalità organizzata, gli imprenditori poterebbero fare il loro lavoro in pace, ci sarebbe lavoro per tutti, e di conseguenza Napoli sarebbe il luogo migliore dove vivere».«Credo che ognuno di noi abbia un luogo per così dire “dell’anima”, dove crede valga la pena vivere. Ciò detto, da sempre sono convinto che il Padreterno sia stato eccezionalmente buono nei confronti di Napoli. L’ha collocata in un golfo mozzafiato, le ha regalato il Vesuvio, Parchi Archeologici, isole meravigliose come Capri, Ischia e Procida. Insomma, Napoli con le sue bellezze, ma soprattutto con la sua filosofia, resta a mio avviso l’unica speranza che ha l’umanità per sopravvivere».