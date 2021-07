Circolo Posillipo, il presidente Semeraro si dimette: verso la candidatura di Parisio

Un fulmine a ciel sereno. O quasi. Vincenzo Semeraro ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del Circolo Posillipo con una lettera indirizzata al presidente dell'assemblea dei soci, Guido Postiglione. Polemici alcuni passaggi del documento, in cui Semeraro scrive: «Alla fine la realtà e l'evidenza dei fatti non mi lasciano dubbi, pertanto ritengo doveroso anticipare la decisione di rassegnare le mie inderogabili dimissioni. Auguro al nostro Sodalizio che il prossimo Consiglio possa essere formato da soci che abbiano tempo e professionalità per curare e sviluppare il proprio settore di appartenenza». L'ultimo atto di Semeraro da presidente sabato scorso, con la partecipazione alla finale del campionato under 20, persa dal Posillipo contro l'Ortigia a Siracusa. Possibile la candidatura alla presidenza di Filippo Parisio.

