Napoli, il 7 giugno assemblea della Cgil a Santa Maria La Nova

«Pace, lavoro, giustizia sociale, democrazia camminano insieme»: è il tema scelto dalla Cgil per la manifestazione nazionale del 18 giugno in piazza del Popolo a Roma, che è preceduta in questi giorni da assemblee di delegate e delegati dei luoghi di lavoro aperta alle istituzioni locali, alle forze politiche ed associative e alla società civile, per tenere aperto e vivo un dialogo che porti a soluzioni concrete su questi temi.

APPROFONDIMENTI VERSO LE ELEZIONI Insulti e cartelli strappati, ad Acerra la bravata web del candidato LA POLITICA Marano, la Lega si spacca: il coordinatore si dimette e altri dicono... I CONTI PUBBLICI Comunità montane in Campania, disponibili 13 milioni nel 2022

Martedì 7 giugno, alle ore 10:00, nella sala del Consiglio Metropolitano all’interno del Complesso monumentale di Santa Maria La Nova si terrà l’assemblea generale dei delegati e delle delegate e delle leghe Spi Cgil della Camera del Lavoro metropolitana di Napoli.

Ad introdurre i lavori l’intervento del segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, cui seguiranno gli interventi di lavoratrici e lavoratori, esponenti delle associazioni, della politica e della società civile. Previsti i saluti del sindaco di Napoli e sindaco della Città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi. Le conclusioni sono affidate a Sandro Del Fattore della Cgil Nazionale.