Comune di Napoli, salta la seduta del consiglio comunale: presenti solo 19 consiglieri

La seduta del consiglio comunale di Napoli è saltata per mancanza del numero legale. All'appello alle ore 10 hanno risposto solo 19 consiglieri e dunque la presidenza ha constatato l'impossibilità ad avviare i lavori dell'aula.

Oggi tra gli argomenti all'ordine del giorno erano previsti anche la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e la delibera relativa alle tariffe, esenzioni e agevolazioni per i servizi a domanda individuale in vista della discussione per l'approvazione del bilancio di previsione che si dovrebbe svolgere a breve nelle prossime settimane.