Città Metropolitana di Napoli, convocato il Consiglio per venerdì 6 ottobre

È stato convocato per il prossimo venerdì 6 ottobre 2023, alle ore 10.30 presso l’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova il Consiglio Metropolitano di Napoli.

All'ordine del giorno l'approvazione dello schema di bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022, il Documento Unico di Programmazione (DUP) con l'approvazione della Sezione strategica 2024-2026, i lavori di restauro delle facciate esterne al Chiostro di Santa Maria La Nova, finanziato con un avanzo di amministrazione di 2,5 milioni di euro e i lavori di riqualificazione di «Villa Araneo» a Posillipo.

Il Consiglio sarà impegnato, altresì, nella ratifica di alcune variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza per il finanziamento di spese di investimento relative ad interventi su edifici scolastici di competenza della Direzione Tecnica Scuole 1 e Direzione Tecnica Scuole 2.

I lavori si chiuderanno con l’esame del riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio.