Napoli, consiglio comunale riunito il 30 maggio

La conferenza dei capigruppo del Comune di Napoli si è riunita oggi con la presidente Enza Amato e la partecipazione dell'assessora delegata ai rapporti con il Consiglio Teresa Armato e ha stabilito che la prossima seduta del Consiglio comunale si svolgerà lunedì 30 maggio nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino alle ore 9 (con l'appello entro le ore 10).

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Carfagna a Salerno, assenti tutte le istituzioni: «Sono... L'INIZIATIVA Coni Campania-Comune di Napoli firmano il protocollo d'intesa... L'INTERVISTA Tasse a Napoli, Baretta: «Irpef, così vogliamo...

Nell'ordine dei lavori della seduta saranno inseriti i seguenti argomenti: la delibera di proposta al Consiglio n. 119 del 21.4.2022 (proponente sindaco Manfredi) assunta con poteri del Consiglio per la variazione di entrata e spesa nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio provvisorio 2022, per la copertura delle spese per l'organizzazione delle consultazioni referendarie; la delibera di proposta al Consiglio n. 141 del 29.4.2022 (proponente assessore Baretta) per l'approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2021 e misure per il recupero del disavanzo di amministrazione. Nell'ordine dei lavori della seduta saranno poi inseriti numerosi ordini del giorno e mozioni a firma di diversi gruppi e/o consiglieri.