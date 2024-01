Il Bilancio viene approvato in Aula. Anzi viene riapprovato perché ieri, in consiglio regionale, è stato necessario un altro voto dopo quello del 21 dicembre: nella fretta erano stati, infatti, inseriti alcuni allegati sbagliati. Errore di cui ci si è accorti solo dopo il rientro dalle vacanze natalizie ma quando il testo, il bilancio 2024-20026 del Consiglio regionale, era stato già pubblicato sul Burc. Con il rischio che tutti gli atti di bilancio conseguenti potessero essere inficiati. Quindi tutto da rifare: nuovo passaggio nell'Ufficio di presidenza e in commissione Bilancio, come ha raccontato il Mattino nei giorni scorsi. E ieri in aula ecco di nuovo il testo al primo punto della discussione come «proposta integrativa al Bilancio per il triennio 2024-2026».

Quasi naturale che passasse senza scossoni nell'aula presieduta dal dem Gennaro Oliviero: ok a maggioranza, con l'astensione del Movimento 5 Stelle e dei gruppi del centrodestra. «Per un disguido procedurale, nella fase di assemblamento del Bilancio del consiglio, approvato il 21 dicembre scorso, non sono stati integrati correttamente tutti gli allegati previsti dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118 e relativi principi contabili applicati», spiega il consigliere socialista Andrea Volpe (Psi) nella sua qualità di questore alle Finanze che aggiunge: «Pertanto con questo provvedimento provvediamo a tale integrazione». Disguido che nei vari passaggi negli uffici non era stato notato da alcun dirigente. Se non dopo, a cose fatte.

«Ci asteniamo per senso di responsabilità ma evidenziamo come il bilancio del Consiglio regionale è stato approvato con tempi troppo brevi e non consoni ad un provvedimento di tale importanza, quindi, per il futuro, occorre tenere conto di quanto accaduto. I provvedimenti approvati con questa velocità, da speedy gonzales, non sono mai buoni. Che tutto questo sia di monito alla maggioranza», è la bacchettata che arriva dal capogruppo della Lega Severino Nappi. In Aula, giusto il tempo dei primi due ordini del giorno di una seduta allestita solo per l'integrazione, anche il governatore. Giusto il tempo di verificare che tutto passasse liscio, prima di lasciare i lavori dribblando i cronisti.

Tra i provvedimenti, il via libera unanime all'ordine del giorno sulla denatalità a firma della consigliera ex M5s Valeria Ciarambino. In pratica la maggioranza, tra i prossimi provvedimenti, intende varare un provvedimento per invogliare le nascite: un pacchetto di incentivi, del valore di 15-20 milioni di euro, che prevede un premio ai nuovi neonati e sostegni per gli asili nido. «Ciò che è gravissimo è che la Campania, che un tempo era il vivaio d'Italia, presenta una denatalità ancora più alta della media nazionale, con 1000 nuovi nati in meno ogni anno - pspiega la Ciarambino,- : per questo considero un risultato importante che in Consiglio sia stata approvata all'unanimità la mia mozione affinché la Campania si doti in tempi rapidi di una legge per il contrasto alla denatalità». «Su questo tema abbiamo avviato un ampio lavoro per giungere ad un testo unico in materia - spiega il dem Franco Picarone, presidente della commissione Bilancio ha detto il consigliere Francesco Picarone (Pd) - ma si tratta di un tema di rilievo nazionale che richiede azioni del governo centrale e legislative parlamentari e ingenti Risorse economiche. Ma dalla Campania può giungere un'azione propulsiva anche nei confronti di altre istituzioni per contrastarla».