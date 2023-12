Transizione energetica e solidale, Schlein a San Giovanni a Teduccio

«Qui da San Giovanni a Teduccio parte una speranza di come si può cambiare questo Paese per migliorare la vita sia delle persone che del pianeta». La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, plaude alla rivoluzione energetica e sociale di Napoli est intervenendo dalla casa della prima comunità energetica e solidale d’Italia. Negli spazi della Fondazione Famiglia di Maria si fa festa per celebrare i primi utili derivanti dalla vendita dell’energia green che oggi sono stati distribuiti a 13 famiglie del quartiere ad ex vocazione industriale.

A due anni dall’installazione dell’impianto fotovoltaico da 53 kW, realizzato sulla copertura della comunità educante della periferia orientale, in grado di produrre circa 65mila kWh/a, il progetto promosso nel 2021 da Legambiente con il finanziamento di circa 100mila euro da parte di Fondazione con il Sud mostra i suoi primi frutti. Fotografando un lodevole esempio di transizione energetica e sociale. «Questo è un progetto che nasce dall'impegno di Fondazione Famiglia di Maria, di Fondazione con il Sud, di Legambiente, ma soprattutto - ha aggiunto Schlein - delle famiglie che hanno avuto l'intelligenza di fare una cosa che è all'avanguardia per l'Italia, che dà una speranza per come possiamo cambiare questo Paese, facendo una comunità che insieme produce energia rinnovabile, la scambia e riesce anche a risparmiare in bolletta, oltre che a ridurre le emissioni che fanno tanto male al pianeta e anche alla nostra salute».

Un modello virtuoso, quindi, che punta fin da subito ad allargare i suoi orizzonti: «Oggi è una giornata di festa ma siamo solo alla prima tappa – osserva la presidentessa della fondazione "Famiglia di Maria", Anna Riccardi - abbiamo distribuito il primo acconto degli incentivi che il Gse ha dato alla comunità.

Ma non ci fermiamo qui, tutti insieme vogliamo proseguire affinché San Giovanni a Teduccio diventi il quartiere della cittadella dell’energia».

Una sfida accolta immediatamente dal sindaco Gaetano Manfredi, presente insieme all’ex presidente della Camera Roberto Fico e gran parte della amministrazione comunale. «Non c’è transizione ecologica senza solidarietà – precisa il primo cittadino - . Dobbiamo utilizzare i proventi della transizione per aiutare chi ha bisogno. Il nostro progetto è che tutto il quartiere diventi una grande comunità energetica e solidale. Nella revisione del piano regolatore questo è uno dei progetti guida che porteremo avanti: trasformare questo territorio in una grande comunità educativa ed ecologica. Lo faremo con le famiglie ma anche con l’educazione».