De Luca da Fedez a Muschio Selvaggio: «La vogliamo finire con queste puttanate?!»

Lunedì 6 novembre alle 12 sarà online la nuova puntata di Muschio Selvaggio, un’ora di chiacchiere senza filtri con un ospite speciale: Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania.

La puntata inizierà in maniera energica con la proiezione di un video in cui De Luca critica aspramente le persone tatuate ed esprime in modo colorito la sua opinione sul famoso bacio di Fedez a Sanremo. Dopo questa introduzione, però, De Luca affronterà temi cruciali come i problemi della gioventù contemporanea e la guerra in Ucraina, le organizzazioni camorristiche presenti in Campania e i numeri della Regione.

Si parlerà anche di musica e del caso Shiva, stroncato da De Luca: «Io Shiva non lo conosco, ma data la descrizione lo proporrei per il metodo pedagogico Singapore, a Singapore la polizia municipale è dotata di un frustino di bambù sottile, mica fanno il carcere… ti danno una ventina di frustate tra capo e collo e … allora come si chiama… Shiva, metodo Singapore! Ma la vogliamo finire con queste puttanate?!»

Il discorso si sposterà poi ovviamente sulla politica e anche in questo caso il governatore non lesinerà commenti al vetriolo: «Abbiamo un gruppo dirigente che nella grande maggioranza, per quello che mi riguarda, è un gruppo dirigente di anime morte, di anime morte che non rappresenta nulla né sul piano territoriale, né sul piano sociale e spesso nemmeno sul piano della grammatica e della sintassi». Da Elly Schlein - «I contenuti programmatici sono, diciamo, flebili» - a Pier Luigi Bersani - «È il padre di una grande puttanata politica che è l’articolo 1, però non posso dirgli niente, se è amico è amico, però è una puttanata, un atto di velleitarismo politico», De Luca non risparmierà nessuno.

La puntata si concluderà parlando di Roberto Saviano e anche qui De Luca non risparmierà frecciate: «Saviano ha fatto un lavoro importante e coraggioso che merita rispetto e apprezzamento ovviamente.

Ho la sensazione che poi sia entrato nel ruolo e questo non va bene. E per Saviano, come per tutti, vale il principio del rispetto della persona. Se vuoi parlare di De Luca non devi parlare di caricature, ti devi informare, devi studiare, devi capire quale è stata la sua vita e se ha consumato la sua vita nelle battaglie di legalità devi avere rispetto. Punto».