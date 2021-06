De Luca: «Sindaco di Napoli, Manfredi ha grande competenza e autorevolezza»

«Gaetano Manfredi è una persona di grande autorevolezza, competenza, credo possa garantire una prospettiva importante per la città di Napoli e l'area metropolitana». Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca commentando la scelta del candidato sindaco a Napoli per centrosinistra e Movimento 5 Stelle. «Credo - ha aggiunto De Luca - che si possa sperare di passare dal decennio della demagogia, dell'inconcludenza, e dei debiti, cioè dal decennio che ha costruito il più grande disastro amministrativo d'Italia, a una stagione amministrativa all'insegna della concretezza, della semplicità e della operatività oltre che della tutela della dignità di Napoli».

«Quando si accumulano miliardi di euro di debiti - ha concluso parlando del deficit del Comune di Napoli - è difficile difendere un'immagine di dignità di Napoli e del Sud. Credo si possa aprire una pagina molto importante per Napoli e credo per il Paese. Stiamo parlando di grandi investimenti che sono davanti a noi e la Campania dovrà essere uno dei luoghi principali in cui concretizzare questi investimenti».

«Dobbiamo fare di tutto per evitare che il disastro amministrativo del Comune sia scaricato sui cittadini di Napoli, che per la verità sono già i cittadini che pagano le tasse più alte d'Italia per il servizio peggiore del Paese. Quindi è importante che ci sia l'intesa di tutte le forze politiche per dare una mano alla comunità di Napoli», ribadisce De Luca parlando del «patto per Napoli» sottoscritto da Pd, M5S e Leu. Sulla possibilità di una legge speciale come avvenuto per Roma, De Luca ha spiegato che «abbiamo una configurazione di governo - ha detto - molto particolare. Non so qual è l'orientamento per esempio della Lega. Io credo che questa richiesta che dobbiamo rilanciare anche di una legge speciale è tanto più forte quanto più si presenta con dignità e con interlocutori affidabili. Io non darei neanche un euro a interlocutori che hanno dimostrato di non saper amministrare e che magari hanno triplicato il debito trovato quando si sono insediati. Dunque dobbiamo trovare l'unità di tutte le forze politiche per avere una legge anche speciale per Napoli e per le grandi realtà urbane, ma stabilendo sempre un criterio rigoroso di responsabilità, perché l'idea che si accumulino miliardi di euro di debiti e poi ci siano i cittadini italiani a doverli recuperare mi pare malsana. La mia opinione però è che quando si accumulano miliardi di euro per incapacità è bene che qualcuno ne risponda, se vogliamo difendere la dignità di Napoli e del sud».