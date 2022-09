Elezioni 2022, a Napoli Fdi fa festa con Giorgia Meloni: «Un grande cambiamento verso destra»

A Napoli, dal comitato elettorale di Sergio Rastrelli, candidato al Senato per Fratelli d’Italia nel collegio plurinominale Campania 1, parte un applauso al momento della diffusione dei primi instant poll diffusi nel corso di Porta a Porta, su Rai 1.

«Preferiamo attendere i risultati effettivi - ha detto, in prima battuta, l'avvocato Rastrelli -, ci confronteremo sul risultato effettivo all’esito dello scrutinio. È chiaro che registriamo tutti un forte segnale di cambiamento e questo cambiamento va decisamente a destra».

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia prende poi atto della bassa affluenza che ha visto la città partenopea come protagonista in negativo con solo il 49,74 per cento dei votanti tra gli aventi diritto. Oltre 10 punti percentuali in meno rispetto alle elezioni politiche del 2018. «Questo - osserva Rastrelli -, purtroppo, è un dato reale che ci vede sempre tristemente in cima alle classifiche dello scollamento tra comunità e politica ed è uno sforzo che le forze politiche devono tutte fare per riacquistare la fiducia del popolo che dobbiamo rappresentare».

Sul risultato degli avversari, in particolare sulla tenuta del M5S in Campania, Rastrelli non si sbottona: «In questo momento quello che per noi conta è essere primi in termini di qualità della proposta politica. Attendiamo i risultati e faremo un commento più approfondito anche rispetto alle coalizioni avversarie quando il quadro sarà più definito».