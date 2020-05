Fase 2 in Campania, piano per i ristoranti: «Disinfettante ai tavoli e cucine extra-large»

Chi in video, chi in sala - rigorosamente distanziati gli uni dagli altri almeno da due seggiole - alla fine l'incontro tra il mondo del food e il governatore Vincenzo De Luca si è concretizzato, ed erano almeno una cinquantina i partecipanti. Ogni categoria ha portato un suo protocollo di sicurezza per la ripartenza. Tutti hanno assicurato che le aziende sono pronte a rispettare il rigorosissimo disciplinare anti Covid-2019 e hanno la speranza per una riapertura totale delle attività. Le aziende hanno ben chiaro i concetti fondamentali: distanziamento, igienizzazione, turnazioni dei lavoratori e dei clienti, vigilanza sanitaria. Ruota soprattutto intorno a questa nuova organizzazione del lavoro e dell'accoglienza la riapertura del food a pieno regime. De Luca e la sua task force si sono messi subito al lavoro per studiare i documenti e tra oggi e domani il governatore trarrà le sue conclusioni. Il presidente della Regione ragiona in base al suo mantra: «Prima la salute e la lotta al virus», poi viene il resto. Chiarito questo però - trapela dalla Regione e anche dai partecipanti all'incontro - se nel fine settimana il trend dei contagi resta come è adesso se non addirittura più basso, e non ci saranno problemi di assembramenti e di gente che non indossa la mascherina, un pensierino perché già dall'inizio della prossima settimana le cucine possano riaprire sul serio il governatore lo farà. Fermo restando - giova sottolinearlo - che la data fissata dal Governo è quella del 18. «L'obiettivo è mettere in campo tutto quello che è ragionevole poter fare ora affinché le progressive aperture siano il più possibile definitive, ed evitare con senso di responsabilità di tutti, di essere costretti poi a ulteriori chiusure, che sarebbero ancora più drammatiche» spiega De Luca.



Diverse sono le esigenze perché le categorie del food sono davvero infinite, però delle linee comuni ci sono e si trovano nel protocollo portato al tavolo per i ristoratori dallo chef, «Brother in Food» il suggestivo incipit. Come dire che anche a tavola bisognerà avere lo spirito che tutti abbiamo avuto nell'affrontare questa prima ondata della pandemia. Con le aziende che si devono impegnare a sanificare i locali «almeno due volte al giorno», devono fornire «detergenti e soluzioni disinfettanti per mani o salviette monouso al tavolo, le mascherine protettive, guanti monouso». Ma questo è il minimo sindacale. Il disciplinare prevede che l'accesso alla struttura per lavoratori e clienti ci sarà solo dopo la misurazione della temperatura corporea e se questa superasse i 37,5 gradi scatta la quarantena. Un ruolo fondamentale per la riapertura lo avrà la «sorveglianza sanitaria» con il coinvolgimento dei medici di base: «Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive». Le aziende dovranno organizzarsi favorendo turnazioni tra i lavoratori e gli ospiti attraverso il sistema delle prenotazioni. Con la separazione dei flussi di entrata e di uscita dal locale e il distanziamento anche all'interno delle cucine. Persino il conto dovrà essere portato al tavolo per evitare assembramenti e i pagamenti con le carte. Più o meno lo stesso disciplinare della Fipe - Federazione italiana pubblici esercizi - dove non si esclude l'utilizzo del plexiglass per separare i tavoli come già sta avvenendo in Lombardia, la regione più colpita dal virus. «Il presidente - raccontache rappresenta la Fipe ed è titolare di Umberto, storico ristorante di Chiaia - è voglioso di ripartire e ci ha ascoltato con la massima attenzione e disponibilità. Non sarà facile ripartire però perché la metà delle aziende, quelle più piccole, rischia grosso. Non tanto per le attrezzature, ma per i costi fissi mantenuti con la chiusura come l'affitto: loro vanno sostenuti subito».- griffe di pasticceria e gelateria - incalza: «Ho ringraziato De Luca perché ha tutelato la nostra salute in maniera rigida e ha fatto bene, ora però dobbiamo ripartire. Gli ho detto che le esigenze di pasticcieri e gelati sono diverse da quelle della ristorazione. Bisogna snellire il sistema della prenotazione e soprattutto del ritiro della merce». Il governatore su fb scrive: «Abbiamo illustrato l'attuale quadro generale sul piano sanitario, sottolineando l'importanza di giungere in maniera condivisa all'avvio della Fase 2. Massima collaborazione e saranno importanti e decisive tutte le proposte che arrivano dal comparto. La Regione terrà conto delle diverse articolazioni. Anche nel settore degli eventi, come i matrimoni, l'Unità di crisi lavorerà a uno specifico disciplinare».