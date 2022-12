Manfredi incontra il tenente colonello Paglia: «Il Maradona più accessibile per i disabili»

Presto vi saranno interventi per rendere lo Stadio Maradona più accessibile per i disabili. Lo ha annunciato il tenente colonello Gianfranco Paglia, consigliere del ministro della Difesa per tematiche riguardanti, tra l'altro, anche la disabilità, dopo l'incontro con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

«Il sindaco di Napoli mi ha rassicurato che è ferma volontà del Comune iniziare i lavori al più presto per l'ampliamento del settore riservato ai disabili. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di potere accedere in qualsiasi settore si voglia, compresa la tribuna autorità, l'amministrazione si occuperà di fare costruire le rampe e le modalità per l' ingresso saranno concordate con il Calcio Napoli e si troverà la giusta soluzione considerando l'attenzione e la sensibilità che hanno sempre dimostrato. Se tutto questo sarà realizzato e non ho motivo di non crederci, sarà la vittoria più bella che Napoli e i napoletani meritano dimostrando che non esistono cittadini di serie A e di serie B e che la disabilità non deve essere vista come un handicap, ma induce ad adoperarsi per poter rendere la vita migliore a tutti. Intanto per martedì 20 è convocata dalla Commissione Sport e Pari Opportunità una riunione in videoconferenza a cui parteciperò per discutere dell'accesso alle aree riservate ai diversamente abili per la visione delle partite di calcio allo stadio», ha detto Paglia.