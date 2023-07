Napoli: contro lo sgombero famiglie con ombrelloni sotto Palazzo San Giacomo

Sit-in di protesta davanti al Comune di Napoli organizzato dalle famiglie residenti da anni in uno stabile comunale di San Nicola al Nilo su cui incombe uno sgombero programmato per domattina. Le trenta persone appartenenti a nuclei ad «alta vulnerabilità sociale», sono in maggioranza bambini che con le loro mamme , nonostante il gran caldo, hanno partecipato alla protesta riparandosi sotto ad ombrelloni.

«In una città attanagliata dall'emergenza sfratti e in un centro storico che perde sempre piu abitanti - si legge in una nota degli attivisti della 'Campagna per il diritto all'abitare' quello di San Nicola al Nilo può essere un esperimento in controtendenza ». «Sindaco e gli assessori - si legge nella nota - si sono impegnati in tal senso approvando una delibera del condominio sociale per integrare l'uso residenziale della struttura in cui vivono.