Impianto rifiuti Poggioreale, Manfredi: «Azione che guarda a legalità e sostenibilità»

«Portare l'impianto di compostaggio nell'area di viale Del Riposo significa prendere una parte di città abbandonata da 30 anni e bonificarla e realizzare un impianto moderno, di ultima generazione che porta solo benefici perché ci consente di ridurre il costo della gestione del ciclo dei rifiuti ed è un'azione che guarda alla legalità, alla sostenibilità ambientale ed economica».

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Patto per Napoli, Manfredi rassicura: «Vicini a chiudere... LA POLITICA Mascherine obbligatorie in Campania, Manfredi appoggia De Luca:... LE CELEBRAZIONI Giorno del ricordo, Manfredi a Capodimonte per le celebrazioni in...

Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, rispetto all'individuazione di un'area in viale Del Riposo, quartiere Poggioreale, per la realizzazione del secondo impianto cittadino, dopo quello già programmato a San Giovanni a Teduccio, area orientale della città. Il sindaco ha sottolineato quanto sia importante realizzare gli impianti «perché oggi gran parte delle risorse di Asia sono spese per lo smaltimento dei rifiuti con cui invece altri territori si arricchiscono. Noi dobbiamo diventare autosufficienti perché ciò si traduce in ricchezza, in aumento della qualità dell'igiene urbana, significa ridurre le tariffe e aiutare l'ambiente». Sul fronte dei rifiuti, obiettivo del primo cittadino è anche riuscire a bandire un concorso per nuove assunzioni in Asia «nei prossimi mesi».

«Dobbiamo far entrare i giovani nell'amministrazione e in tutte le sue articolazioni - ha evidenziato Manfredi - perché sono troppi anni che non si fanno concorsi. È un impegno che mi assumo e che ci consente di ringiovanire la platea di dipendenti che ha un'età media di 60 anni».