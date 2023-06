Unione Industriali Napoli: Antonio Amato è il presidente dei giovani imprenditori

Grandi novità per il Gruppo Giovani Imprenditori di Unione Industriali Napoli, che vedrà come nuovo presidente il 37enne Antonio Amato.

Nell’ultimo triennio Amato è stato vice presidente del Gruppo, al quale si è iscritto fin dal 2015. Tra gli obiettivi della nuova Presidenza, l’organizzazione a Napoli degli Stati Generali dei Giovani del Mezzogiorno. Una grande iniziativa che coinvolga le nuove generazioni di ogni campo in cui è destinata a esprimersi la classe dirigente del futuro: imprenditoria, professioni, università e ricerca, cultura, arte. I giovani imprenditori dovranno essere protagonisti del cambiamento, con una strategia e con azioni concrete che mirino a obiettivi di crescita produttiva e sostenibile, di inclusione sociale, di riduzione del gap infrastrutturale, di digitalizzazione dei processi organizzativi e produttivi delle aziende.

In questa ottica, il Gruppo Giovani punterà anche a valorizzare il Made in Naples, coinvolgendo le tante eccellenze produttive in progetti di valorizzazione del sistema territoriale e, in generale, dell’immagine di Napoli.

L’impegno dei Giovani Imprenditori si indirizzerà anche verso obiettivi di riqualificazione urbana e di inclusione, dall’intervento di recupero di spazi del quartiere Sanità al superamento dello stato di degrado in cui versano oasi di verde come la Villa Comunale e il Parco Virgiliano.