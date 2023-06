«Dopo una prima fase di assestamento, ora è il momento di cambiare passo». Hanno fatto rumore le parole del presidente dell'Unione industriali Costanzo Jannotti Pecci che ha mandato un preciso affondo al Comune, martedì, nel corso della sua relazione per l'assemblea annuale dell'associazione che riunisce gli imprenditori napoletani. A Palazzo San Giacomo l'intervento non è stato di certo accolto con piacere. Ciò nonostante l'attacco ricevuto non cambia i programmi del primo cittadino e della sua amministrazione. L'idea del sindaco è quella di proseguire con convinzione col metodo del dialogo e del confronto. Un metodo, d'altronde, che anche Jannotti Pecci, nonostante le critiche, aveva evidenziato come positivo parlando di «nuova metodologia di confronto costante con la Città Metropolitana e i Comuni dell'area, a cominciare da quello di Napoli». E dal Municipio hanno intenzione di tenere aperti i numerosi tavoli di confronto e continuare a dialogare, a prescindere dalle prese di posizione più o meno dure nei confronti del Municipio.

E non solo. Manfredi e la sua amministrazione hanno già in agenda il programma di miglioramento delle performance sui temi segnalati come critici dall'Unione industriale: manutenzione stradale, viabilità, raccolta rifiuti e cura del verde. D'altronde i punti critici sottolineati dagli imprenditori napoletani sono già noti al Municipio che ha tutta l'intenzione di riuscire ad ottenere risultati migliori su questi fronti.

Intanto, sul piano più politico della vicenda, bene ricordare che ieri il numero uno dell'Unione industriali ha anche ribadito la posizione di contrarietà dell'associazione alla gestione di Ciro Fiola della Camera di Commercio: «Con le associazioni storiche - aveva detto chiaro Jannotti Pecci nella sua relazione - siamo impegnati al rinnovo e al superamento dell'attuale inadeguata gestione della Camera di Commercio. L'obiettivo è di assicurare, nel ricostituito Consiglio camerale, una governance finalmente orientata al sostegno delle imprese».