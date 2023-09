Corea del Sud, la ​delegazione diplomatica a Palazzo San Giacomo

È stato un incontro molto cordiale e all’insegna della reciproca amicizia quello che si è svolto stamattina nella sala Giunta tra l’assessora al Turismo Teresa Armato e una delegazione diplomatica della Corea del Sud, accompagnata dal console onorario Dario Scalella.

Gli alti funzionari si sono mostrati particolarmente interessati all’attuale assetto della città, alle attività politiche messe in campo dall’amministrazione comunale per lo sviluppo, sociale ed economico del territorio; ai flussi turistici e al ruolo di Napoli nel contesto regionale e del Sud Italia. Non poteva mancare il riferimento al legame tra Napoli e la Corea del Sud per il contributo del calciatore Kim Min-Jae nella squadra che ha regalato il terzo scudetto alla nostra città, ulteriore elemento di vicinanza tra i due popoli.