Napoli, Crosetto all'Accademia aeronautica di Pozzuoli: «Necessaria una tregua in Ucraina»

«Occorre un'azione unita dell'Europa, ma non solo, perché penso che su Israele e lo scontro a Gaza la comunità internazionale che non è coinvolta debba in qualche modo concorrere affinché in questo scenario, come in Ucraina, arrivi la tregua. E poi si possa ricostituire la pace». Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto a margine del giuramento dei nuovi allievi dell'Accademia Aeronautica militare di Pozzuoli.

Crosetto ha sottolineato che «in Israele e Palestina si possono avere due popoli, due Stati che riescono a convivere in pace, con ognuno dei due che si sente in sicurezza.

Mi pare che l'Italia si sia espressa da tempo, abbiamo detto che la legittima e comprensibile reazione all'attacco terroristico di Hamas non deve dare la scusa per non vedere quello che succede ai civili che sono inermi».

«Lo diciamo dal primo giorno, continuiamo a dirlo e mi pare che da tutti i Paesi sia arrivata una richiesta a Netanyahu perché si sospenda questo attacco che può essere gravissimo per quanto riguarda i civili. Ciò non esclude il giudizio durissimo su Hamas, che continuo a considerare un'organizzazione terroristica che va sradicata, ma ci sono momenti in cui bisogna far prevalere la ragione, questo è uno di quei momenti» ha concluso.