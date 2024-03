Fitto sulla Regione Campania e i fondi di coesione: «Mi auguro che si trovi un'intesa presto»

«Se abbiamo definito un percorso con 17 Regioni, e lo stiamo definendo anche con le altre, io penso che non ci sia un problema da parte del Governo. L'approccio del Governo è sempre lo stesso, ha trovato e sta trovando con tutte, con quasi tutte ma non per scelta del governo, un dialogo proficuo». Così il ministro per gli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto in collegamento video con il convegno «Le politiche industriali per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno» promosso a Napoli dalla Cgil.

Il riferimento al presidente della Campania Vincenzo De Luca e alle polemiche sui fondi di coesione c'è, seppur velato.

In merito alla questione aperta dei fondi Ue da assegnare alla Regione Campania che ha portato nelle scorse settimane il presidente De Luca a Roma, a manifestare con i sindaci sino a Montecitorio, il ministro commenta: «Non ho nessun interesse e motivo ad alimentare e immaginare uno scontro che forse ha l'interesse di evitare di parlare del merito delle questioni - ha aggiunto Fitto - Gli scontri si fanno in due e a me non interessa fare questo. Non troverete mai una dichiarazione mia in questa direzione.

Ognuno si presenta e parla per quello che ritiene di dover dire e con i termini che ritiene di dover utilizzare».

«Il Governo non ha alcun obbligo previsto in nessuna legge di dare le risorse alle 20 Regioni italiane. È una scelta del Governo dare risorse alle Regioni italiane» ha continuato il ministro.

«La Campania è una delle 21 regioni italiane, esiste un percorso per la Campania analogo ad altre regioni, mi auguro ci sia lo stesso approccio delle altre regioni, da parte del governo sempre lo stesso approccio, il lavoro è istituzionale nel pieno rispetto di ruoli e istituzioni, non userei mai espressioni offensive verso nessuno, tantomeno verso le istituzioni, il rispetto istituzionale è assoluto, penso ci sia bisogno di confronto utile e costruttivo, mi auguro che nei prossimi giorni, mesi, si definisca intesa con quattro regioni rimanenti».