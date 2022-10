Napoli, la Giunta comunale delibera su tema casa, sgomberi e condominio sociale

Un pacchetto di quattro delibere che regolamentano il tema casa in città «per sciogliere nodi storici» è stato approvato dalla Giunta comunale di Napoli su impulso del sindaco Gaetano Manfredi, per delineare una strategia finalizzata a ripristinare la legalità e allo stesso tempo a salvaguardare i diritti delle fasce sociali più deboli.

A lavorare in forma congiunta alla predisposizione degli strumenti sono stati l'assessore all'Urbanistica Laura Lieto, l'assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese, l'assessore al Patrimonio Pier Paolo Baretta e l'assessore alla Legalità Antonio De Iesu. La Giunta Manfredi ha elaborato una serie di criteri con cui dare priorità all'esecuzione degli sgomberi in autotutela: si procederà nelle prossime settimane alla «liberazione» degli appartamenti occupati illecitamente come regolarmente denunciato dal legittimo avente diritto oppure certificato dall'autorità competente.

Sono una ventina i casi accertati ufficialmente dall'Amministrazione, tra questi il condominio di via Egiziaca a Pizzofalcone. È stata approvata poi l'erogazione di un sostegno una tantum a coloro ai quali non sarà possibile fornire supporto per rimanere nella casa occupata sino a questo momento: si tratta di un voucher di circa 5mila euro a famiglia per un totale di 500mila euro da appostare in bilancio.

Per rientrare tra i possibili destinatari di contributi o per poter aderire al condominio sociale, la Giunta ha individuato alcuni indicatori di vulnerabilità. Con un'altra delibera nasce a Napoli il «condominio sociale», progetto di welfare di comunità alla cui ideazione hanno fornito un contributo i consiglieri comunali Sergio D'Angelo e Rosario Andreozzi, che intende superare i classici modelli assistenziali adottando un approccio partecipativo dei condomini volto a sviluppare reti sociali di sostegno basate sul reciproco aiuto