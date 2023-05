Napoli, Pnrr per lo sviluppo turistico e urbano: workshop a palazzo Partanna

Il workshop “I nuovi strumenti del PNRR per lo sviluppo turistico e urbano” si svolgerà lunedì 29 maggio alle 10.30 presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli in Piazza dei Martiri, 58. Ad esso parteciperà un panel composto da Costanzo Jannotti Pecci, presidente di Unione Industriali Napoli, Maria Luisa Faraone Mennella, consigliere fondazione mezzogiorno e presidente associazione naplest et Pompei; Gaetano Manfredi, sindaco della Città Metropolitana di Napoli; Carlo Marino, presidente anci Campania; Tullio Ferrante, sottosegretario infrastrutture e trasporti, Fabio Innocenzi, AD Banca Finint ed Antonio Rigon, AD Sinloc.

Sotto i riflettori due fondi che offrono importanti occasioni di sviluppo. In primo luogo, il fondo per il turismo sostenibile, incluso nel fondo “Ripresa e Resilienza Italia”, che ha l'obiettivo di promuovere e favorire un'offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale, sull’innovazione e sulla digitalizzazione dei servizi. Poi, il fondo per i piani urbani integrati, che mira a rafforzare i piani delle 14 Città Metropolitane, tra cui Napoli, sostenendo progetti volti a valorizzare la rigenerazione urbana sostenibile e la rivitalizzazione economica.

Un workshop quindi di grande interesse economico e sociale, soprattutto per i soggetti che potrebbero essere interessati dai finanziamenti, come le imprese operanti nel settore del turismo e nello sviluppo urbano. Dopo Napoli, Gruppo Banca Finint e Sinloc, che sono aggiudicatari di una gara della Bei per la gestione dei fondi, toccheranno altre città italiane, da Venezia a Roma, da Torino a Firenze, per raccontare questa opportunità, da qui alla fine di giugno.