Comune di Napoli, Palumbo lancia «il Tavolo del mare permanente»

Secondo Rosario Palumbo, consigliere del Comune di Napoli di “Cambiamo!” «è fondamentale istituire un “Tavolo del Mare” permanente per un confronto costante con tutte le parti commerciali, le maestranze e le associazioni di categoria ad esso collegato affinché Napoli possa realmente diventare la capitale europea del Mediterraneo».

«Il mare - continua Palumbo - è una risorsa commerciale, turistica e sportiva che va valorizzata con un serio programma di sviluppo. Le industrie e gli imprenditori del settore marittimo portano avanti un lavoro notevole, bisogna affiancare questi settori come già fanno molti comuni italiani, anzi, come fanno in tutto il mondo».

«Sottolineando la grande importanza del ruolo che ricoprono marina militare e l'autorità portuale ed alle quali va riconosciuto in particolar modo un punto focale dell'assett strategico. Sono sicuro che il Sindaco Gaetano Manfredi saprà cogliere la proposta del tavolo permanente per il bene, ma soprattutto la crescita della nostra città», conclude il consigliere.