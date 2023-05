Wind 3 e Vodafone, protesta a Napoli contro lo scorporo della rete

I lavoratori Wind 3 e Vodafone sono in presidio davanti alla prefettura di Napoli. La manifestazione è stata organizzata da Cgil, Cisl e Uil per protestare contro lo scorporo della rete Wind3 e contro gli esuberi già annunciati da Vodafone che colpiranno i lavoratori di Napoli e Campania.

«Questo è il primo passo contro la ristrutturazione annunciata da Wind3 - spiega Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli - Lo scorporo della rete dal resto dell’azienda ci vede totalmente contrari. Manca un piano complessivo per la ristrutturazione e manca una visione strategica per un asset decisivo. Ci sembra inaccettabile che si proceda a tagli ed esuberi in un settore, come quello delle telecomunicazioni, che potrebbe essere centrale per lo sviluppo soprattutto della Campania e del Mezzogiorno anche con i fondi del Pnrr».