Giovedì 2 Maggio 2019, 14:49

“I giovani per una nuova Europa: Economia, Sviluppo e Lavoro”. E’ il titolo dell’incontro organizzato dall’Associazione “Noi ci siamo” e in programma domani 3 maggio alle 17.30 presso la Libreria Raffaello, in via Kerbaker 35 al Vomero. Sono previsti gli interventi di: Nicola Martino (ass. Liberi e Forti), Geremia Gaudino (ass. Liberi e Forti), Mario di Costanzo (Formazione socio politica diocesi di Napoli), Amleto de Vito (consigliere VIII Municipalità), Nicola Tortorella (responsabile Aorn Cardarelli). Saranno, però, i giovani, tutti qualificati, ad animare il dibattito.L'associazione "Noi ci siamo", opera prevalentemente al Vomero e ha sede in Via Bonito. Franco Tenuta ed Elpidio Baldascino sono i due fondatori. Tra le principali attività dell'associazione: organizzare corsi gratuiti di formazione destinati ai giovani in modo da prepararli ad affrontare l'accesso al mondo del lavoro attraverso concorsi (a partire da quello bandito dalla Regione Campania) o la creazione di start up. Aderiscono all’iniziativa le associazioni: Noi ci siamo, Liberi e forti, Ans Campania, Maia, Anati, Ssd Iwka Arl, Napoli e la sua vocazione turistica, Acssa, Avc Noer, Aps Oltre il sole, Laboratorio civico collinare, Scopri Napolitour, Vis Vomero, Detur Sport, Cooperativa Rifless.