Sant'Antimo, l'ordinanza dei commissari: stop a feste, concerti e discoteche

Niente feste, concerti ed altri eventi pubblici nel comune di Sant'Antimo fino al prossimo 31 gennaio. Stop anche alle attività che si svolgono in discoteche, sale da ballo e locali. Lo hanno deciso i commissari straordinari alla guida del municipio sciolto per camorra, che nella giornata di oggi hanno sottoscritto un'apposita ordinanza. La triade commissariale, con un ulteriore atto, ha anche vietato la vendita di fuochi artificiali, in forma ambulante, e di lancio o sparo di petardi e analoghi prodotti negli spazi all'aperto. Vietata inoltre la vendita ai minori di anni 14.