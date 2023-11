Sciopero generale 17 novembre: De Luca contro lo sciopero, il figlio Piero in piazza con i sindacati

Il padre dubbioso e contrario sullo sciopero, il figlio in piazza con i sindacati. Due scelte diverse, e non è la prima volta, quelle dei De Luca: da una parte il padre governatore, dall’altra il figlio deputato in linea con i collleghi di partito. Che attaccano l'ex sindaco di Salerno: «È concentrato ad attaccare la sinistra anziché il governo», attacca il deputato dem Marco Sarracino. «È importante essere qui per dare un segnale forte di opposizione a una manovra che è assolutamente inefficace, insoddisfacente, inadeguata a dare risposte ai problemi degli italiani, innanzitutto dei lavoratori», spiega il parlamentare in piazza del Plebiscito, a Napoli, alla manifestazione indetta da Cgil e Uil per lo sciopero generale di oggi. Ieri, invece, l’opposta presa di posizione di suo padre, il governatore dem sulla manifestazione: «Sono fra quelli che non hanno capito i motivi dello sciopero...».

«Ha fatto solo una battuta... ci sono tantissime ragioni per le quali siamo qui e continueremo a far sentire la nostra voce in parlamento, ma soprattutto in piazza, nel Paese», spiega Piero De Luca all’agenzia Dire. In piazza a Napoli comunque diversi gli esponenti dem. A cominciare da Marco Sarracino, deputato e fedelisismo della segretaria Elly Schlein, che pure critica le posizioni diell'ex sindaco di Salerno: «Il presidente della Regione ha detto di non capire i motivi dello sciopero di oggi? Noi i motivi dello sciopero li capiamo benissimo. Infatti, siamo qui come tutto il Pd in tutte le piazze dove oggi si sciopera. Può succedere che qualcuno non capisca il motivo di questo sciopero, ma succede più a chi in questo momento è concentrato ad attaccare la sinistra anziché questo governo». Sarcastico invece l'ex senatore Sandro Ruotolo, che ironizza sulle perplessità del governatore: «Lui un esponente del Pd? Non penso...».