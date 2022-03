Antonio Bassolino per il lancio del libro «Nel segreto dell’urna. Il voto comunale a Napoli»

Mercoledì 6 aprile alle ore 17.30 per i Mercoledì culturali della V municipalità - Biblioteca F. De Martino si terrà la presentazione del libro «Nel segreto dell’urna. Il voto comunale a Napoli (1946-2021)» di Guido D’Agostino e Vincenzo Mauriello. Con gli autori ci saranno Antonio Bassolino, Ottavio Ragone e Nino Daniele. Introduce e modera Ersilia Di Palo. Saluti di Clementina Cozzolino e Giulio Delle Donne Il volume costituisce, in forma agile e dall’approccio immediato, il frutto degli studi e del lavoro dagli Autori dedicati, nel corso degli anni, al tema del comportamento elettorale napoletano.

Vi si privilegia l’istanza, insita nel voto, della rappresentanza della società civile e quella della rappresentazione della scena territoriale in cui il processo ha avuto e ha storicamente luogo. Con il presente saggio, prosegue altresì, all’interno dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, l’attività dell’Osservatorio Elettorale regionale e si alimenta la corrispondente collana dei Quaderni che ne accolgono via via i risultati più rilevanti. In questo modo, e con l’accesso on line al sito dell’Istituto, sarà consentito agli interessati approfondire la conoscenza di dati e analisi concernenti le elezioni e i vari appuntamenti di Napoli con le urne, dal 1946 ad oggi.