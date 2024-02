Marcello Veneziani a Napoli per presentare il suo ultimo libro

Domani, 13 febbraio 2024, alle 17, presso la Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli (piazzetta Grande Archivio), lo scrittore e filosofo Marcello Veneziani terrà, in occasione della presentazione del suo ultimo lavoro edito da Marsilio “L’amore necessario. La forza che muove il mondo”, un’approfondita riflessione sulla necessità di porsi oltre l’individualismo, cultura imperante di fine Novecento, in nome di quella forza condivisiva necessaria, salvifica, che è l’amore per la famiglia, per la Patria, in nome di quei Valori universali che il narcisismo individualistico ha messo in forse portando il mondo sull’orlo del baratro.

L’evento, organizzato da Amedeo Laboccetta e Luigi Branchini, rispettivamente presidente di Polo Sud e del Centro Pietro Golia, sarà coordinato dalla direttrice dell’Archivio di Stato Candida Carrino e scandito dalla lettura di alcuni brani del libro di Veneziani interpretati dall’attore Luca Violini, nonché da alcuni temi musicali (“Salut d’amour” di Edward Elgar; “Casta Diva” dalla Norma di Bellini di Sigismund Thalberg; “Notturno in Do# min” di Fryderyk Chopin) che saranno eseguiti dal maestro Francesco Nicolosi.

Interverrà il Direttore Generale degli Archivi Antonio Tarasco.