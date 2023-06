Mav Ercolano, al via la mostra “Visages archeologiques” per il XV anniversario

Giovedì 8 giugno, alle 20.00, per il 15° anniversario del MAV, Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, nella Space Gallery del Museo, sarà inaugurata la mostra “Visages archeologiques/Volti archeologici” di Tristan Soler a cura di Mario Serenellini. La serie “Volti archeologici” di Tristan Soler è un'opera seriale di 25 dipinti, realizzata su carta a tecnica mista, in medio formato.

La mostra, ad ingresso gratuito, rimarrà in esposizione dall' 8 giugno al 5 luglio 2023, dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.00.

Tristan Soler, artista francese, nato nel 1967, vive a Parigi e in Borgogna. È pittore, disegnatore, scenografo, scultore, fotografo, scrittore. Per quindici anni è stato protagonista di letture teatrali (nel 2010 e 2012, al Théâtre du Rond-Point a Parigi). Espone in Francia e in Europa.

Una quarantina le mostre, tra collettive e personali, realizzate dall’89 a oggi, a Parigi, Barcellona e in Danimarca, cui s’aggiungono, nel 2005-2007, “Happenings in situ” in India, Nepal, Malesia e a New York.

Gran viaggiatore, una sessantina di Paesi, dal 2008 ha scritto sei romanzi e varie raccolte di racconti e di poesie. Tra i testi pubblicati: Le voyage D'Icare Valverde, 2008, racconto fantasmagorico sull'esperienza del viaggio, Cœur Atome, 2009, sulla guerra nella ex Jugoslavia, Fjall, aux confins du monde, 2015, con sue illustrazioni.

Insegnante d’arti plastiche, autore di articoli sull'arte contemporanea, ha illustrato oltre venti libri e riviste, tra cui Jazz en suite (2000), Ce que Lacan disait des femmes (2003), John Coltrane e Miles Davis (Actes Sud, 2007 e 2009), Le Mystère Monk(Seghers, 2022). In “Volti archeologici”, Tristan Soler riporta in vita i morti di duemila anni fa. Ma non ne fa dei risorti, dei “revanchisti”. Li lascia affiorare nella loro solitudine, nel loro nulla: sono qua, confusi gli uni con gli altri, Calypso con Ulisse, Penelope con Telemaco, la Sirena con il mare.