Buon compleanno Federico II: Mozart torna a Napoli per festeggiare gli otto secoli dell'Ateneo

Nella splendida cornice del Cortile delle Statue della Federico II, il Maestro Campanella e l’Alban Berg Ensemble di Vienna chiuderanno le celebrazioni per i 799 anni dell’Ateneo sulle note della grande musica di Wolfgang Amadeus Mozart.

Lunedì 19 giugno, alle 20, il Cortile di via Paladino, 39, ospiterà ‘Amadé e Federico’ il concerto straordinario, dedicato interamente a Mozart, di Michele Campanella e Silvia Careddu, flauto, Régis Bringolf, violino, Su Bin Lee, viola, e Florian Berner, violoncello, musicisti di fama internazionale che fanno parte dell’Alban Berg Ensemble di Vienna.

In programma il Quartetto per flauto ed archi K285, la Sonata per flauto e pianoforte K378 e il Quartetto per pianoforte e archi K478, pagine che raccontano bene la prima maturità di Amadé, come lui stesso amava ironicamente firmarsi.

Una serata all’insegna della grande musica da camera, che il Festival Spinacorona, ideato e diretto dal 2017 da Michele Campanella e finanziato dal Comune di Napoli, e il suo produttore Gianluigi Osteri, manager di Gabbianella Club, dedicano alle celebrazioni degli otto secoli di storia dell’Università Federico II di Napoli.

Il concerto rientra, infatti, nel programma della rassegna Spinacorona che l’Ateneo federiciano ha affiancato da sempre consentendo la realizzazione di splendidi concerti ospitati nelle sue sedi aperte alla fruizione di un pubblico vasto e appassionato. Tra il Festival e la Federico II si rinnova una collaborazione preziosa che si rafforza con ‘Amadé e Federico’ che porta, idealmente, per un’ora o poco più, il Genio salisburghese, che tanto aveva amato Napoli quando l’ha vissuta da quattordicenne, in uno degli spazi più suggestivi del “cuore” dell’Ateneo nel bel mezzo dell’intricato e affascinante dedalo del centro storico della Città.

L’ ingresso è libero e gratuito, si accede fino a esaurimento posti.