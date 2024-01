Giornata della Memoria, il collettivo «Chi rom…e chi no» ricorda il Porrajmos a Scampia

La «Giornata della memoria» vuol dire anche Porrajmos, lo sterminio di mezzo milione di Rom, sinti e camminanti. Associazione «Chi rom…e chi no», in collaborazione con «Caffè letterario Scampia», vuole mantenere viva la memoria con un evento che si terrà sabato 27 gennaio alle 17 da Chikù cibo e cultura in Largo della cittadinanza attiva: l’anteprima assoluta, la proiezione del cortometraggio animato «Rukeli», rivisitazione fantastica della storia del pugile Trollmann vittima del Porrajmos realizzato da Alessandro Rak con gli studenti del’ITI G. Ferraris e i giovani della comunità rom che parteciperanno all’evento dedicato alla piccola Michelle, bimba di 6 anni morta nel campo rom di Giugliano per una scarica elettrica.

L’evento è promosso anche da Moss-Ecomuseo diffuso Scampia e da La Kumpania con il patrocinio del Comune di Napoli.

Ore 17.15 è prevista la presentazione del libro «Razza di zingaro» di Dario Fo Un romanzo che racconta la coraggiosa sfida al nazismo di un campione di boxe, Johann Trollmann (1907-1943), il pugile più bravo di tutti nella Germania nazista.

«Ma è un sinti, uno zingaro e uno zingaro non è come gli altri tedeschi». Si discutrà con Silvana Casertano, letture di Mersiana Jasari, Angela Muharem e Seat Muharem.

A seguire con Giovanna Pignataro e Tiziano Squillace de La Casa dei Conigli, gli studenti dell’I.C.

Pertini - Don Guanella e gli adolescenti rom si condivideà il lavoro in stop motio, realizzato ragionando intorno al tema dei pregiudizi e degli stereotipi.

Saranno presenti gli autori con gli intermezzi musicali di: Giuseppe Di Taranto. Intervengono a dibattito aperto la professoressa Mariateresa Tagliaventi - coordinatrice generale del progetto Tracer – Unibo; Biagio Di Bennardo e Emma Ferulano - Chi rom e...chi no, referenti progetto Tracer Napoli; Nicola Nardella - Presidente Ottava Municipalità; Fratel Raffaele e Simone della comunità Lasalliana di Scampia; le professoresse Mara Amodio e Donatella Mandato dell’ ITI Galileo Ferraris; la professoressa Mariapia Amoresano dell’ IC Pertini Don Guanella.