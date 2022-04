Instituto Cervantes di Napoli, Lauretta Colonnelli presenta il libro «Storie Meridiane. Miti, leggende e favole per raccontare l'arte»

Lauretta Colonnelli ospite dell’Instituto Cervantes di Napoli, giovedì 21 aprile alle ore 18. La giornalista e scrittrice presenta il suo ultimo libro «Storie Meridiane. Miti, leggende e favole per raccontare l'arte», pubblicato lo scorso settembre per Marsilio.

Dopo il successo di Le muse nascoste, Lauretta Colonnelli torna con una raccolta di storie antiche che narrano l’arte, tutte ambientate nelle terre del Sud, da Napoli fino alla Sicilia. Non si tratta di una guida, né di una raccolta di saggi, ma di una serie di racconti brevi, in cui però niente è inventato. Ogni racconto nasce da un incantamento per un dipinto, una scultura, un’opera di architettura, un capolavoro letterario. Da queste storie si affacciano figure mitologiche e personaggi realmente esistiti, dal tempo della Magna Grecia ai giorni nostri.

Le immagini di questi personaggi, o le loro opere, si trovano sparse in musei che quasi nessuno conosce, o in palazzi privati, o in siti archeologici impervi da raggiungere ma carichi di magia, o in parchi disseminati di opere d’arte contemporanea. Un patrimonio immenso che non si finisce mai di scoprire. E narrandolo si vedono trascorrere nelle terre del Sud i tempi di guerra e i tempi di pace, le feste e le epidemie, la nascita delle civiltà e il loro dissolversi. Si vedono passare gli eserciti e i migranti che venivano dal mare, o dai lontanissimi paesi del Nord, o dal vicino Medio Oriente. Si riconoscono gli intrecci di religioni e culture, di usi e costumi, di vicende private che sembrano d’oggi e invece si svolsero migliaia di secoli fa. E di ogni cosa è rimasta traccia.