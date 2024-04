Università Federico II di Napoli, la presentazione del volume per Cesare de Seta edito da Arteym

Il mondo accademico napoletano celebra, con un articolato evento, Cesare de Seta, maestro della Scuola di Architettura di Napoli. Appuntamento lunedì, 15 aprile 2024 alle 16, nell'Aula Magna del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in via Monteoliveto, per la presentazione del volume per Cesare de Seta a cura dei professori Alfredo Buccaro, Leonardo Di Mauro e Massimo Visone edito da “Arteym”.

L'evento per Cesare de Seta, uno degli studiosi di architettura più importanti d'Italia, si aprirà con i saluti di Matteo Lorito, Rettore dell'Università Federico Il, di Arturo De Vivo, responsabile della Scuola Superiore Meridionale, di Michelangelo Russo, direttore del

Dipartimento di Architettura, di Lorenzo Capobianco, presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia.

A seguire la presentazione del volume su Cesare de Seta con gli interventi di Carlo Olmo, del Politecnico di Torino, di Cettina Lenza, dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, di Pierluigi Leone de Castris, dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Ai lavori, coordinati da Salvatore Di Liello, della Federico Il, saranno presenti il professore emerito Cesare de Seta e i curatori del volume Buccaro, Di Mauro e Visone.