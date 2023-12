Its Capodimonte Campania, brindisi per i tre corsi post-diploma gratuiti

Avviati il 30 novembre , con un Brindisi di benvenuto ai 75 ragazzi partecipanti, i tre corsi biennali di specializzazione post diploma in giardinieri, designer della ceramica e del gioiello erogati dall’ITS Capodimonte Campania fondazione sostenuta dalla Regione Campania, presieduta da SylvainBellenger e diretta da Valter Luca De Bartolomeis.

Ogni corso dura due anni per un totale di 1800 ore. Le lezioni teoriche si svolgono in alcuni edifici del Real Bosco di Capodimonte. Presso l’Istituto ad indirizzo raro “Giovanni Caselli” e poi successivamente presso “l’Eremo dei Cappuccini”, antico convento situato nel Real Bosco.

I corsi sono completamente gratuiti grazie al finanziamento della Regione Campania.

Il Bosco di Capodimonte conferma, così, la sua vocazione di Campus Culturale Multidiscplinare, in cui apprendere elevate professionalità, luogo privilegiato per la creazione di produzione di eccellenza apprezzata in tutto il mondo, come avveniva esattamente due secoli fa nelle Manifatture Reali, un modo nuovo per apprendere l’arte del giardino e del paesaggio, dell’artigianato, della porcellana e della gioielleria.

I corsi ITS Capodimonte Campania forniscono un’alta percentuale di placement nel mondo del lavoro grazie alle competenze acquisite in aula e al corposo monte ore di formazione che si svolge in aziende specializzate che facilita l’accesso diretto a impieghi stabili in solide realtà produttive.



E per chi volesse proseguire il percorso universitario, il biennio presso ITS vale per il riconoscimento dei crediti formativi presso i singoli atenei.