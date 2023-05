Medelhan e Gnosis progetti, evento il 12 maggio in via Medina con architetti e designer internazionali

Medelhan è la phygital community internazionale in cui i principali architetti, designer, produttori e investitori provenienti dai cinque continenti si connettono e si confrontano.

Si terrà un evento in via Medina, 40 venerdì 12 maggio dalle ore 20 con Medelhan e Gnosis Progetti.

Attraverso incontri altamente mirati ed eventi dedicati, Medelhan offre un format esclusivo per aziende internazionali e studi specializzati in progetti hospitality, residenziali, nautici, realizzando una rete che abbraccia più di 50 paesi in tutto il mondo, con un focus su Stati Uniti, Cina e Regno Unito.

Gnosis Progetti, con il suo studio di 700mq, i suoi 40 professionisti, le sue tre sedi - Napoli, Milano e Potenza - e i suoi numerosi lavori in tutta Italia e all’estero (basti pensare - solo per citare i progetti regionali - al Braccio nuovo del Mann, al restauro del Britannique, a palazzo Nanà in piazza Nicola Amore, alle stazioni di porta Nolana e piazza Garibaldi, alla stazione marittima e la realizzazione dello Smart Hotel, alla riqualificazione dell’aeroporto di Capodichino e all’auditorium di Ravello, al tempio Duomo a Pozzuoli, al percorso di Rione Terra, al restauro di parte della Reggia di Caserta e del complesso dei Passionisti) è lo studio partenopeo che ospita Medelhan, per la prima volta a Napoli.

L’evento sarà l’occasione per sviluppare una rete tra studi di architettura, imprese e fornitori che superi i confini cittadini e regionali. Medelhan e Gnosis Progetti condividono quest’esperienza: Medelhan offre il suo Knowhow virtuale e i suoi contatti internazionali, Gnosis Progetti la sua location, i contatti, l’ospitalità tutta partenopea. Dall’incontro delle due anime segue una serata indimenticabile animata dalla musica del dj milanese Mattia Nicoletti sulla splendida terrazza Gnosis con affaccio su Maschio Angioino, palazzo Reale, Castel Sant’Elmo, porto. Dalla fusione tra la capitale del design e la creatività napoletana ne deriva l’opportunità per tutti di sviluppare nuove relazioni.