Napoli: ad ottobre torna in città il “Pianeta Mare film festival”

«Dopo il successo della prima edizione consolidare a Napoli, nella città in cui sono nati il cinema e la moderna biologia marina, un prestigioso festival cinematografico internazionale dedicato al mare è un grande passo per sostenere l’Italia verso una transizione ecologica innanzitutto culturale». Così Ferdinando Boero, presidente della Fondazione Dohrn, in occasione della giornata nazionale del mare, ha annunciato il “bis” del film festival internazionale Pianeta Mare di Napoli che quest’anno sarà in programma dal 4 all'8 ottobre.

Un programma anche stavolta con una formula itinerante che coinvolge il cinema Academy Astra dell’università di Napoli Federico II nel centro storico, il museo Darwin-Dohrn in villa Comunale, i saloni di città della scienza e conta alcune proiezioni speciali al museo dell’acqua di Milano. Il primo passo verso la seconda edizione è stata l’apertura sulla piattaforma internazionale Filmfreeway, con una pagina dedicata ad hoc alle iscrizioni al concorso. Due sezioni con due premi importanti: “Features film” dedicata ai lungometraggi con un premio al miglior film di 3.000 euro e “Short movies” riservata ai cortometraggi, con un premio di 2.000 euro.

«Raccontare il mare con immagini evocative è molto importante - evidenzia Ferdinando Boero - ma non basta a far capire che alla bellezza si deve aggiungere l’importanza ecologica del “pianeta mare”. È questo l’obiettivo del nostro festival: un tentativo di usare l’arte cinematografica come potente strumento culturale che ci porti finalmente alla consapevolezza che non possiamo vivere senza il resto della natura. Non ci può essere transizione senza una conversione che metta l’ambiente al centro della nostra cultura».