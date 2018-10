Road-book sull’Amica geniale: tutti gli itinerari della fiction

Lunedì 29 Ottobre 2018, 19:18

Dopo la serie televisiva ora anche un “road-book” tutto dedicato all’“Amica geniale”. È molto più di una semplice visita guidata, “Frammenti geniali – Tour tra le pagine di Napoli”, il nuovo itinerario turistico proposto da NarteA.Una guida, un paio di auricolari e un libro sono gli elementi che caratterizzano il neonato format incentrato sul bestseller della Ferrante del quale è in arrivo la fiction.Dal 4 novembre (ore 11) si potranno scoprire i luoghi descritti nel romanzo non solo attraverso le spiegazioni e le informazioni di una guida specializzata ma anche con un prezioso mini-book. I partecipanti al percorso proposto da NarteA, attraverso le pagine di questo libretto, scopriranno fotografie retrò della città di Napoli, seguiranno gli spostamenti di Lila e Lenù grazie ad una mappa cittadina e leggeranno alcune tra le frasi più belle del libro. A rendere il tutto ancora più avvincente, la voce di un attore ascoltata attraverso un auricolare che racconterà alcuni stralci della storia.Il tour si snoda da Montesanto — la zona dove presumibilmente arrivano con la metro, quando per la prima volta le due ragazze insieme agli amici si allontanano dal rione del degrado — alla Pignasecca, da via Toledo a via Chiaia verso lo storico palazzo Cellammare fin giù a piazza dei Martiri dove il racconto colloca il grande negozio di scarpe dei Solara. La visita termina in via Caracciolo, la strada che affaccia sul mare. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione. Informazioni e prenotazioni ai numeri 339 7020849 o 333 3