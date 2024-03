Segnali di ripresa sempre più chiari. La Casertana è in crescita sul piano del gioco e su quello atletico, lo ha confermato lunedì sera anche sul difficile campo di Crotone. Contro un avversario tecnicamente molto dotato e voglioso di riscatto dopo il ritorno in panchina di mister Zauli, i falchetti hanno confermato di poter tornare la squadra entusiasmante della seconda parte del girone d'andata.



Una crescita che passa per la ritrovata capacità di recuperare palla a metà campo, per la rinnovata precisione degli scambi a ridosso dell'area di rigore avversaria e per una pur sofferta impermeabilità difensiva (è la seconda gara consecutiva senza subire gol). La strada però è ancora lunga. Bisogna allungare e di molto il periodo di dominio della partita che a Crotone è durato per il quarto d'ora iniziale e per altri rari sprazzi di gara. Bisogna incrementare la solidità difensiva per evitare a uno strepitoso Venturi il superlavoro di lunedì. Bisogna ritrovare la cattiveria in zona gol ma quella mancanza, con finalizzatori del calibro di Curcio e Montalto soprattutto, rimarrà probabilmente solo una breve parentesi limitata alla sfida di Crotone.

Di lavoro da fare ce n'è tanto, di tempo per portarlo a termine pochissimo perché sabato c'è un altro scontro diretto da affrontare al “Pinto” (ore 14) contro il Taranto quarto. E allora, la squadra, tornata da Crotone in autobus solo nelle prime ore del mattino di ieri (i collegamenti in volo non consentivano soluzioni più comode) nel pomeriggio era già sul campo per la prima seduta di lavoro settimanale. Occhi stanchi ma tanta voglia di recuperare le forze da parte di chi ha giocato e di mettere altra benzina nelle gambe da parte di chi in campo non è sceso.



La squadra sembra aver ritrovato convinzione dopo due risultati utili consecutivi (non capitava da metà febbraio) e vuole continuare su questa squadra per guadagnare una miglior posizione playoff. Proprio il Taranto, nell'ultimo turno, ha scavalcato i falchetti ma la squadra di Cangelosi, ora sesta, ha rosicchiato un punticino sull'Avellino terzo e il Picerno quarto. Nel mirino, sabato, c'è il quinto posto e un ulteriore possibilità di accorciare sulle altre due concorrenti che si scontrano al “Partenio-Lombardi”.

Turno chiave per la Casertana che l'appuntamento con la vittoria non vuole fallirlo. Non ci saranno ulteriori defezioni: la partita di lunedì non lascia in eredità né squalificati né nuovi acciaccati e anche questa è una notizia visto che dall'inizio della stagione Cangelosi perde in media almeno un calciatore a partita. E forse si potrà celebrare il tanto atteso ritorno in campo di Toscano. Il centrocampista siciliano è fuori causa da oltre un mese per via di una distorsione alla caviglia che ha interessato anche il ginocchio. Si è sentita la sua assenza come quella di Proietti, anche a Crotone come nelle partite precedenti.



I due, tra quelli in forza alla Casertana, sono i centrocampisti con maggiore attitudine nella costruzione del gioco, nel cucire i reparti di attacco e difesa con geometriche traiettorie nei passaggi e nei movimenti senza palla, che favoriscono le ripartenze veloci dei compagni in avanti e il disimpegno di quelli della retroguardia. Caratteristiche che torneranno utilissime nel finale di campionato e soprattutto nella post-season. Quella è ormai conquistata: la Casertana, nonostante il pareggio di Crotone, ha conservato un vantaggio di nove punti sul Cerignola undicesimo (i playoff li giocano le squadre qualificate dal secondo al decimo posto). Vantaggio che a cinque giornate dal termine è confortante.

La matematica certezza potrebbe arrivare già sabato in caso di vittoria sul Taranto. Ma i falchetti possono ambire ancora al terzo posto dell'Avellino che dista cinque punti e che significa evitare la prima fase dei playoff ed entrare in gioco quando le partite saranno già ad andata e ritorno. Un obiettivo da perseguire a tutti i posti perché consentirebbe alla squadra di Cangelosi di giocare anche il post season da protagonista. E in quest'ottica la gara di sabato è ormai da dentro o fuori.