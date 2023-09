Raddoppio della Telesina: domani presentazione del progetto

«Un progetto su cui ho investito gran parte dei miei primi mesi da deputato e prima ancora da sindaco. Sono onorato di organizzare la presentazione del progetto della Telesina nel mio Comune».

Così, il sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano nell'annunciare l'incontro che si terrà domani alle 15,30 nell'aula consiliare del Comune di Puglianello, vertice voluto fortemente proprio da Rubano sul tema del raddoppio della strada statale 372 Telesina.

Il cantiere avrà luogo dallo svincolo di San Salvatore Telesino allo svincolo di Benevento, per un’estensione di 23 chilometri e un investimento complessivo di circa 460 milioni di euro. All'incontro prenderanno parte l'architetto Mario Ferraro, presidente Ance e Confindustria Benevento, l'ingegnere Nicola Montesano responsabile Anas Campania, l'ingegner Emilio Mucilli, commissario governativo per l'esecuzione dell' opera.

Le conclusioni saranno affidate all' onorevole Tullio Ferrante, sottosegretario alle infrastrutture e trasporti. «Continuerò come promesso a monitorare costantemente ogni possibilità di miglioramento per la nostra terra», ha concluso il sindaco Rubano.