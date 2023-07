Napoli, da Io ci sto si presenta «L'abbandono» di Diana Letizia al Vomero

«L'abbandono» è il nuovo romanzo di Diana Letizia, che verrà presentato giovedì 13 luglio, alle 18.30 presso «IoCiSto» in via Domenico Cimarosa 20, al Vomero.

Questa è la storia di Francesca, una giornalista che ha fatto una scelta importante: quella di condividere le più grandi gioie e i dolori più intensi con O’Mar, il suo amico a quattro zampe. Dopo due lutti, uno fisico – la morte dell’amatissimo padre – e uno che ha la forma dell’assenza – quella della miglior amica Anna, incapace di starle accanto – si ritrova su un volo per il Marocco per un viaggio di volontariato. Per le strade di Taghazout, circondata dagli amichevoli randagi del luogo e al fianco di Michela, l’amica educatrice cinofila che l’ha trascinata in questa avventura, Francesca piano piano si riapre alla vita e agli affetti. e. Un giorno però arriva una notizia orribile: il massacro dei randagi di Taghazout a opera delle istituzioni locali.

L’abbandono è il racconto intenso di una crisi personale superata attraverso l’amicizia e il prendersi cura: è la storia di un abbandono subito e imposto – quello di Anna e quello del padre – e di uno appreso, l’abbandono delle catene dei ricordi e dei rancori, l’abbandono alle pieghe inaspettate della vita che Francesca impara dai randagi del Marocco.

Diana Letizia è una giornalista professionista, scrittrice e autrice, ha già pubblicato due romanzi e un libro di poesie. Laureata in Giurisprudenza, è nata a Napoli nel 1974 e ha sempre lavorato nel campo dell’informazione. I diritti dell’autrice saranno destinati in beneficenza a associazioni nazionali e a canili/rifugi locali che operano sul territorio in base ad un approccio con cani e persone basato sull’empatia e la conoscenza, finalizzato a percorsi di adozione consapevole