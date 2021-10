Giovedì 21 ottobre dalle 17:00 alle 19.00 si svolgerà, in Webinar l’incontro online “Architetture sostenibili in Finlandia” ospitato nell’aula digitale dell’ Ordine Architetti P.P.C. Napoli. L’iniziativa, promossa e patrocinata dall’Ordine Architetti P.P.C. Napoli e curata dall’architetto Arianna Callocchia, si pone l’obiettivo di presentare il ruolo e l'importanza che i progetti sostenibili rivestono in Finlandia, creando un'occasione di confronto, scambio professionale e dialogo costruttivo tra la realtà italiana e quella finlandese.

«A seguito dei recenti cambiamenti climatici Helsinki si sta impegnando a diventare una città carbon neutral realizzando molti progetti con zero emissioni di CO2. Inoltre, il tema del recupero architettonico e della rigenerazione urbana con un approccio green è sempre molto attuale sia in Finlandia che in Italia» spiega l’arch. Callocchia, curatrice dell’iniziativa. Durante l’incontro verranno illiustrati, dagli stessi progettisti finlandesi, una selezione di progetti realizzati recentemente in Finlandia significativi per l’attenzione che riservano al tema della sostenibilità ambientale e dell’innovazione tecnologica nell’ambito del recupero architettonico e della rigenerazione urbana. Dopo i saluti di Leonardo Di Mauro, Presidente Ordine Architetti PPC Napoli e di Ilkka Nordberg, Vice Capo Missione dell’Ambasciata di Finlandia in Italia, la conferenza si articolerà con i due interventi di Kimmo Lintula, Architetto SAFA, K2S Architects di Helsinki e di Jaana Tarkela, Architetto SAFA, ADT · Architects Davidsson Tarkela di Helsinki. L’incontro sarà moderato dall’architetto Francesco Scardaccione.

Kimmo Lintula, illustrerà il progetto di recupero dello storico Helsinki Olympic Stadium, la più grande arena della Finlandia costruita negli anni ’30 e modificata negli anni ’50, in occasione dei Giochi della XV Olimpiade di Helsinki del 1952. Jaana Tarkela presenterà il progetto di ampliamento del Kuopio Museum, il terzo edificio museale più antico della Finlandia completato nel 1907 nella città di Kuopio. L’incontro, promosso e patrocinato dall’Ordine Architetti PPC Napoli - Dipartimento Formazione e Internazionalizzazione - Coordinamento Consigliere Architetto Antonio Coppola, è organizzato in collaborazione con ATL – The Association of Finnish Architects’ Offices e patrocinato dall’Ambasciata di Finlandia in Italia, dall’Archinfo Finland e dal CNAPPC Consiglio Nazionale Architetti PPC. Gli interventi dei relatori finlandesi si terranno in lingua inglese ed è prevista la traduzione simultanea in italiano. Per gli architetti è obbligatoria l’iscrizione online su: IM@ATERIA. Per info consultare il sito: http://www.na.archiworld.it/cms/2021/10/08/architetture-sostenibili-in-finlandia-21-ottobre-2021/.