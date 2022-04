«Chic nic»: suggerimenti open air per le domeniche di primavera

Metti una domenica d’inizi primavera: il cielo terso, il sole timido della stagione, i profumi floreali e il verde, una tovaglia, un cestino col pranzo, una bottiglia di buon vino nostrano e due calici.

Per i partenopei e i campani ritornano gli eventi open air: il restart passa di certo per le gite fuori porta e le passeggiate nella natura.

Si chiama «chic nic» ed è l’iniziativa delle sorelle Tortora che dall’irpina Aminea Winery lanciano un’idea e un invito di convivio all’aperto con inizio nell’imminente long-weekend per la festività della Liberazione: per celebrare la primavera un’innovativa interpretazione un po' luxury del classico pic nic con avvincenti tour di vino fatti attraverso percorsi di trekking tra i vigneti, visite in cantina e degustazioni del prezioso nettare, prelevato direttamente dalla botte.

Per ogni domanica a partire da questa del 24 aprile lo chic nic dai terrazzamenti con vista e i prelibati assaggi in punta di dita tipici della tradizione locale: grissini di pane e focaccia abbinati agli spumanti Donna Laura, il caciocavallo irpino col pane casereccio o il loro pecorino con le confetture biologiche, abbinati all’aglianico Monsignore, e inoltre un cult della tradizione, “l’ucciolo” ovvero un panino d’impasto pizza, farcito con salumi o verdure di stagione a kilometro zero.

Ricominciamo da un brindisi all'aperto…