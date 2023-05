Con Marina Suma a via Petrarca amiche e modelle in passerella

Fashion Show nel cuore di via Petrarca, presso la storica boutique di Rosaria Nurra, per il tradizionale appuntamento posillipino che ogni anno punta sulla bellezza e l'eleganza di modelle professioniste alternate a clienti fidelizzate di ogni età.

L'idea che sta alla base della serata è infatti che ogni donna può essere protagonista della moda in base alla sua personalità, ed ecco allora sul red carpet care amiche e clienti modelle per un giorno per tanti brand italiani: dal beach wear ad abiti da sera passando per capi di tutti i tipi a partire dagli abiti da cocktail. Heart2 sempre attenta ai tessuti come lino, cotone, merletti preziosi e tanta seta: i colori in passerella hanno dato il via alla nuova stagione estiva con grande entusiasmo del pubblico.

A presentare la kermesse è stata Vicky Parker che ha accompagnato ogni uscita con grande padronanza, non tralasciando alcune metafore sul successo sei campioni del Napoli visto che l'ultima uscita è stata caratterizzata dalle t- shirt e bandiere del team. Madrina del fashion show è stata invece Marina Suma che ha sfilato insieme a Claudia Castiglione, Stefania Sivo, Valentina Dettori e la giovanissima Vittoria Ferri, coadiuvate dalla presenza di modelle professioniste.

Non solo abiti ma anche accessori di Sol Chiaro Bag, neo brand made in Napoli che realizza pezzi unici reversibili come shopper, borse e cappelli.

Art directors attentissime ad ogni dettaglio Daniela Amore e Gabriella Sorrentino, menre tra i presenti ecco Angela e Antonella Klein, Nicola ed Anna Cusano, Valentina Malatesta, Massimo Carrino, Enzo Varriale, Eduardo Conte, Giancarlo Candela, Giovanna Iannone, Consuelo Sivo, Elena Breglia, Giulia Avallone, Giuseppe Alvino e Igor Faiella, Stefania Pacifico, Fabrizio Petti, Silvia de Crescenzo, Andreina Manzo, Daniela Sabella, Alessandra Coppola, Alessandra Grittani, Mariella Maione, Paola Grittani, Alessandra Russo, Chicchi e Pucci de Gregorio, Laura Gentile, Mariachiara Dotoli, Tina e Gigi Abbate, Marcella di Domenico, Annachiara Rossi e tanti altri.