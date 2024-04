Cosa fare a Napoli nel weekend: gli eventi in programma dal 12 al 14 aprile

Musica

«Parole e musica in terra Vulcanica»

L’appuntamento di sabato 13 aprile che l’Associazione Culturale ALTANUR organizza nell’ambito della rassegna Parole e Musica in Terra Vulcanica - Incontri tra letteratura, poesia, arte e musica darà voce alla scrittrice Gloria Vocaturo.

Giordano Gambogi in concerto a Cardito

Arriva in Campania, al The Golden Pot di Cardito, il musicista e interprete Giordano Gambogi per un doppio concerto, giovedì 11 e venerdì 12 aprile.

«Concerto di Primavera all'Università»

Sabato 13 aprile ore 19, con ingresso libero al Galoppatoio della Reggia di Portici (Via Università 100), il Concerto di Primavera all’Università, secondo appuntamento dei Concerti per Federico della Nuova Orchestra Scarlatti.

Musica ad Edenlandia, il concerto di Ste

Lo storico parco di divertimenti di Fuorigrotta ospita domenica 14 aprile alle ore 18 Ste, la cantautrice napoletana di origini nigeriane che sta spopolando sui social.

Eventi

Il weekend a Città della Scienza è dedicato a Frutta e Verdura

Nell’ambito del programma Frutta e verdura nelle Scuole, promosso dall’Unione Europea, Città della Scienza dedica il weekend del 13 e 14 aprile al mangiar sano.

Napoli, all'Orto Botanico tornano le Fiabe di Primavera

È ambientato in un mondo fantastico e popolato da strane creature lo spettacolo intitolato “Come Alice…” scritto e diretto da Giovanna Facciolo che è in scena da sabato 13 aprile alle ore 11.

Volla, la festa del caciocavallo impiccato e della salsiccia

Un intero weekend dedicato alla gastronomia, alla musica e al divertimento.

Parte a Volla la festa del caciocavallo impiccato e salsiccia che si terrà da domani, venerdì 12 aprile e proseguirà sabato 13 e domenica 14 aprile nello spazio della villa comunale della cittadina vesuviana.

Mondo Lego alla Mostra d'Oltremare

Ultima imperdibile settimana all'Arena Flegrea Indoor- Mostra d'Oltremare per “Brick Live - Ocean Napoli”, “Il tuo mondo Lego”, l’evento internazionale che fino a domenica 14 aprile 2024 continuerà a conquistare i bambini.

Teatro

Pomigliano, Mariano Grillo al Teatro Gloria

Tra tante soddisfazioni e nuove esperienze il giovane artista prosegue nel suo entusiasmante itinerario che il prossimo 14 aprile lo porterà al Teatro Gloria di Pomigliano d'Arco con lo spettacolo “Tutto Sotto Controllo”.

Al teatro Acacia arrivano I Ditelo Voi

La commedia comica, dopo la fortuna tourneè teatrale, ha debuttato infatti con successo al cinema all’inizio del 2024. Lo spettacolo ora torna in scena, dall’11 al 14 aprile, all’Acacia di Napoli.

Napoli, al Teatro Cilea in scena Lello Arena e Nino Frassica

Il nuovo appuntamento per la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Cilea di Napoli è con Nino Frassica e Lello Arena per un esilarante show comico che debutta dall'11 al 13 Aprile.

Cinema

Il documentario “Bellezza, addio” per la rassegna AstraDoc

Il Cinema Astra di Napoli si anima nuovamente con un’altra anteprima napoletana di “AstraDoc - Viaggio nel cinema del reale”, la rassegna curata da Arci Movie. Venerdì 12 aprile alle ore 20.30 arriva, infatti, il documentario “Bellezza, addio”.